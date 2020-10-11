Murat Germen SK, DMD hastalığına dikkat çekti
11.10.2020 12:39
Manisa'nın altyapıdaki lokomotifi Murat Germen Spor Kulübü, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkati çekmek için sosyal medyadan kramponlarıyla fotoğraf paylaşarak, DMD ailelerinin çağrısıyla 'ShoesForDMD' zincirini devam ettirdiklerini ve Yunusemre Spor Kulübü'ne meydan...
Manisa'nın altyapıdaki lokomotifi Murat Germen Spor Kulübü, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkati çekmek için sosyal medyadan kramponlarıyla fotoğraf paylaşarak, DMD ailelerinin çağrısıyla 'ShoesForDMD' zincirini devam ettirdiklerini ve Yunusemre Spor Kulübü'ne meydan okuduklarını belirtti.
Murat Germen SK antrenman öncesi farklı yaş gruplardan oyuncuların yer aldığı ve kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "DMD bir kas erimesi hastalığıdır. Ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklarımızın dünyasına dikkati çekmek amacıyla DMD ailelerinin çağrısıyla 'ShoesForDMD' zincirini devam ettiriyor, Yunusemre Spor Kulübü'ne meydan okuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bir çeşit kas erimesi hastalığı olan rahatsızlığa karşı farkındalık oluşturmak için teknik heyet ile bazı futbolcuların kramponla çekilmiş fotoğrafları da paylaşımda yer aldı. - MANİSA
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