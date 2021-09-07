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Murat Gezici, göçmen sorunu hakkında konuştu: Konukseverlik, yerini kızgınlığa bıraktı - Son Dakika

Murat Gezici, göçmen sorunu hakkında konuştu: Konukseverlik, yerini kızgınlığa bıraktı

07.09.2021 07:42

Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, son dönemde gündemde olan konulardan biri olan göçmen sorunu ile ilgili soruları yanıtladı. Afganistan'dan kaçan mültecilerin de Türkiye'ye gelmesinin halkı kızdırdığı dile getirildi. Bu konuya Gezici, "Ucuz iş gücü olarak mülteciler çalıştırılıyor. İşsizlik fazla. Konukseverlik, yerini kızgınlığa bıraktı. Vatandaşlar göçmen alınmasının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, işsizliği büyüttüğünü düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar uzmanı ve Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, son dönemde kamuoyunda geniş yer bulan göçmen sorunuyla ilgili Sözcü gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

"ILIMLI İKLİM TERSİNE DÖNDÜ"

Halkın yaşanan göçmen sorununa bakışı sorulan Gezici, "Afgan mültecilerin kontrolsüz bir şekilde sınırlardan geçip ülkeye dağılması işin rengini tamamen değiştirdi. Örneğin işverenlerin ucuz iş gücü olarak mültecileri çalıştırmaları, iş arayan insanların iş bulma sürecini daha da zor hale soktu. Ülke insanı göçmen sorunuyla karşılaştığı ilk zamandan bu zamana kırılma yaşadı. Ilımlı iklim tersine döndü" ifadelerini kullandı.

Murat Gezici'den 'Halkın göçmen sorununa bakışı nasıl?' sorusuna yanıt: Konukseverlik, yerini kızgınlığa bıraktı
Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici.

"HALK ADETA KAYNAYAN BİR KAZAN GİBİ"

Konukseverliğin yerini kızgınlığa, kaygı ve korkuya bıraktığını ifade eden Murat Gezici, "Bugün insanların büyük kısmı, hükümetin göçmen politikasının ülkenin demografik yapısını dönüşüme uğratma amacı taşıdığını ve yönetenlerin iktidar kaygısı taşıdığı için bu yola başvurduğunu düşünüyor. Halk adeta kaynayan bir kazan gibi; taşması an meselesi gibi görünüyor" dedi.

"VATANDAŞLAR GÖÇMEN ALINMASININ İŞSİZLİĞİ BÜYÜTTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYOR"

Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, halkın hükümetin göç politikasından da memnun olmadığını ifade ederken, "Vatandaşlar göçmen alınmasının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, işsizliği büyüttüğünü düşünüyor" dedi.

Murat Gezici, göçmen sorunu hakkında konuştu: Konukseverlik, yerini kızgınlığa bıraktı

Murat Gezici, Sözcü, Afgan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Gezici, göçmen sorunu hakkında konuştu: Konukseverlik, yerini kızgınlığa bıraktı - Son Dakika


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