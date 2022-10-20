Şarkıcı Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsü beyaz perdeye aktarılıyor.
"Ben Sana Aşık Oldum", "Vurgunum", "Ay Yüzlüm" ve "Kalbi Yaralı" adlı eserleriyle müzikseverlerin kalbinde yer edinen Göğebakan, 2014 yılında 45 yaşında hayatını kaybetmişti.
Senaryosu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak tarafından kaleme alınan filmin 2023 yılında vizyona girmesi hedefleniyor.
Murat Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandıracağı Metronom Film Yapım ve CNS Productions imzasını taşıyan filmin yapımcılığını Oğuz Sözen ve Serkan Günay üstlendi.
Son Dakika › Güncel › Murat Göğebakan'ın hayatını anlatacak filmde sanatçıyı Burak Sevinç oynayacak - Son Dakika