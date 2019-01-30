Murat Hazinedar: "Şahsıma Operasyonu Bizzat CHP'nin Mensupları Yapmıştır"

Murat Hazinedar: "Şahsıma operasyonu bizzat CHP'nin mensupları yapmıştır" Murat Hazinedar CHP'yi eleştiri yağmuruna tuttu Hazinedar, "İhraç gerekçesi olarak polisimize "Kahraman Türk Polisi" diyerek hitap etmiş olmam gösterildi"İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve...

Murat Hazinedar: "Şahsıma operasyonu bizzat CHP'nin mensupları yapmıştır"

Murat Hazinedar CHP'yi eleştiri yağmuruna tuttu

Hazinedar, "İhraç gerekçesi olarak polisimize "Kahraman Türk Polisi" diyerek hitap etmiş olmam gösterildi"



İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı olarak yeniden aday gösterilmeyen Murat Hazinedar, partisini eleştiri yağmuruna tuttu. Hazinedar, "İhraç gerekçesi olarak Türkiye'mizin göz bebeği olan polisimize "Kahraman Türk Polisi" diyerek hitap etmiş olmam gösterildi. Şimdi ben nasıl diyebilirim iktidar şahsıma siyasi operasyon yaptı. Bu operasyonu bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde bulunan yönetim kademesinden ve Beşiktaş'ta bulunan sözde parti mensupları yapmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Ardından partisi tarafından yeniden Beşiktaş Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmeyen Murat Hazinedar Beşiktaş'ta bir otelde basın açıklaması düzenledi. Konuşmasında partisini eleştiri yağmuruna tutan Hazinedar, partisi tarafından kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Hazinedar, yaklaşık 1 saat süren basın açıklamasının ardından gazeteciler ile tek tokalaşarak salondan ayrıldı.

"Şahsıma operasyonu bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensupları yapmıştır"

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra Beşiktaş'ta yeniden aday gösterilmeyen Murat Hazinedar, "Genel merkezin yazdığı yazıyı sizinle paylaşıyorum, bu durum şahsıma kurulan kumpasın parti yönetiminin de dahil olduğu ilk kısmı oldu. İhraç gerekçesi olarak Türkiye'mizin göz bebeği olan polisimize "Kahraman Türk Polisi" diyerek hitap etmiş olmam gösterildi. Şimdi ben nasıl diyebilirim iktidar şahsıma siyasi operasyon yaptı. Bu operasyonu bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde bulunan yönetim kademesinden ve Beşiktaş'ta bulunan sözde parti mensupları yapmıştır. Buna engel olmayan da bunun için gereğini yapmayan da Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Battal İlgezdi yeniden aday gösterilmesi ile ilgili verilen kararı içine sindirebiliyor mu? Bu adaletsiz ve eşitsiz kararı içine sindirebiliyor mu?" diye sordu.

"Cumhuriyet Halk Partililer tarafından şahsıma kurulmuş kumpaslar"

Aday gösterilmemesinin ardından CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Hazinedar, "En üst kademe parti yöneticisinden aday adayına ve bir kısım sözde Cumhuriyet Halk Partililer tarafından şahsıma kurulmuş kumpaslar ile ilgili açılan soruşturmalara rağmen şahsıma açılan henüz hiçbir dava bulunmamaktadır. Bu durumum Türkiye'de çok önemli siyasi ve hukuk hikayesi olacaktır. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı ile randevu elde etmek için gösterdiği çabayı saygıyla karşıladım. Son derece yapıcı bir yaklaşımdı ama detayları bilmesine rağmen adaylığından sonra aramama rağmen randevu vermemiştir" ifadelerini kullandı.

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