MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ YAKALANDI

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili bir kişi yakalandı.

MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ YAKALANDI, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili bir kişi yakalandı.

Gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı. Araçlardan biri polis tarafından durduruldu. E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu. Polisin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.


Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:37 Kaynak: DHA
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