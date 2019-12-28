MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ DAHA YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ DAHA YAKALANDI - Son Dakika

MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ DAHA YAKALANDI

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı.

MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ DAHA YAKALANDI, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı. Toplamda 5 şüpheli yakalanırken, diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı. Araçlardan biri polis tarafından durduruldu. E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu. Polisin çalışmaları sonucunda 4 şüpheli daha yakalandı. Toplamda 5 şüpheli yakalanırken diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.


Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
02:00 Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
02:00 Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi "huzur" uygulaması yapıldı - Son Dakika
01:34 Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
01:28 Bursa'da Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni - Son Dakika
01:24 Türkiye'den sınır dışı edilen YTS, Hollanda'da gözaltına alındı - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 02:04:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ DAHA YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]