Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı - Son Dakika

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Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:15 Kaynak: DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı. Toplamda 5 şüpheli yakalanırken, diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı. Araçlardan biri polis tarafından durduruldu. E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu. Polisin çalışmaları sonucunda 4 şüpheli daha yakalandı. Toplamda 5 şüpheli yakalanırken diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.
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