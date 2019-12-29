MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 6 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 6 KİŞİ YAKALANDI
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:53 Kaynak: DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Dün gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alınmış, araçlardan biri polis tarafından durdurulmuştu. Araçtaki E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulunmuştu. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polisin çalışmaları sonucunda 5 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kalan 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
- İstanbul
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