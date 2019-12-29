Murat İDE'ye saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat İDE'ye saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Murat İDE'ye saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Murat İDE'ye saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 1'i savcılık, 5'i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alınmış, araçlardan biri polis tarafından durdurulmuştu. Araçtaki E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulunmuştu. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polisin çalışmaları sonucunda 5 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kalan 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. 6 şüpheliden 1'i savcılık, 5'i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Meral Akşener, İYİ Parti, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:15 Kaynak: DHA
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