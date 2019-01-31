Murat İlbilgi ile Tolga Tuncer, Tokyo Olimpiyatları'na İddialı Hazırlanıyor

Kağıtspor atıcılık trap branşı sporcuları Murat İlbilgi Tolga Tuncer, 2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kağıtspor atıcılık trap branşı sporcuları Murat İlbilgi Tolga Tuncer, 2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Atıcılık branşında Rio'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermeyi başaran Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da milli sporcular, Tokyo Olimpiyatları için sıkı bir şekilde çalışıyor. Kağıtspor'un atıcılık trap branşında başarılı sporcularından 2018 yılı Gençler Avrupa şampiyonu ve Türkiye klasmanında gençler sıralamasında 360 puanla zirvede yer alan Murat İlbilgi ile büyükler Türkiye sıralamasında 363 puanla zirvede olan Tolga Tuncer çalışmalarını birlikte sürdürüyor. Tokyo Olimpiyatları'na iddialı hazırlandıklarını belirten ikili, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini söylediler.



Tokyo Olimpiyatları için sıkı hazırlandıklarını anlatan Tolga Tuncer, "2019 sezonu bizim için yoğun bir tempoda geçecek. 2018 yılını Türkiye sıralamasında Murat ile beraber zirvede tamamlayarak büyük bir avantaj elde ettik. Bu sene 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılabilmek adına kota müsabakaları olan Dünya Kupalarına Muratla beraber gideceğiz. Hedefimiz başarılı sonuçlar elde ederek olimpiyat vizesi almak" dedi.



Murat İlbilgi: "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları"



Milli formanın hakkını vermek için çalıştıklarını söyleyen Murat İlbilgi ise "Şu an için hocamızla beraber tüm enerjimizle 12-20 Mart tarihleri arasında Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayız. Dünya Kupası'nın ardından nisan, mayıs ve haziran aylarında olimpiyat için kota maçlarına ve şampiyonalara katılmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi gururla temsil etmek" diye konuştu.



Öte yandan Büyükşehir Kağıtsporlu Murat İlbilgi, Nedim Tolga Tuncer, Nisanur Aydemir ve Süleyman Güvercin Kağıtspor ve Milli Takım Antrenörü Ali Emre Güray önderliğinde Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de gerçekleştirilen milli takım gelişim kampında yerlerini aldılar. - KOCAELİ

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