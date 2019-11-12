Murat Ilgaz'a UEFA'dan görev
6 saat önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Çekya-Kosova mücadelesinde Murat Ilgaz, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Çekya- Kosova mücadelesinde Murat Ilgaz, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Çekya ile Kosova arasında 14 Kasım Perşembe günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu mücadelesinde hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
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