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Murat Ilgaz'a UEFA'dan görev

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Çekya-Kosova mücadelesinde Murat Ilgaz, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Murat Ilgaz'a UEFA'dan görev, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Çekya- Kosova mücadelesinde Murat Ilgaz, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.


UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Çekya ile Kosova arasında 14 Kasım Perşembe günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu mücadelesinde hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.


Çek Cumhuriyeti'nin Plzen şehrindeki Struncovy Sady Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. - İSTANBUL

Murat Ilgaz, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
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