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MURAT'IN KALE DİREĞİNİN ALTINDA KALMASINDA OKUL MÜDÜRÜ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ - Son Dakika

MURAT'IN KALE DİREĞİNİN ALTINDA KALMASINDA OKUL MÜDÜRÜ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

30.12.2021 17:41

ADANA'da okulun bahçesinde futbol maçı yaparken asıldığı kalenin devrilmesiyle demir parçasının altında kalan Murat Sefa Özbalık'ın (15) ailesinin açtığı davada, okul müdürü O.B. hakkında soruşturma izni verildi.

ADANA'da okulun bahçesinde futbol maçı yaparken asıldığı kalenin devrilmesiyle demir parçasının altında kalan Murat Sefa Özbalık'ın (15) ailesinin açtığı davada, okul müdürü O.B. hakkında soruşturma izni verildi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay nedeniyle karaciğerindeki hasar nedeniyle iç kanama geçirip tedavi gören Murat Sefa'nın annesi Yıldız Özbalık, "Oğlumun hayalleri yarıda kaldı" dedi.

Olay, 8 Eylül 2020'de saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda meydana geldi. Narlıca Mahallesi'ndeki evinden çıkan Murat Sefa Özbalık, bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula giderek sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptı. Kale önünde atılan topları karşılayıp bir süre maç yapan Özbalık, 2 eliyle kale direğine asılınca, demir direklerle birlikte yere düştü. Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan Özbalık'a arkadaşları yardım etti. Murat Sefa'yı yerden kaldırıp bahçedeki banka oturtan çocuklar, sonra annesi Yıldız Özbalık'ı arayıp durumu anlattı. Okula gelen Yıldız Özbalık'ın komşularının otomobiliyle, bir hastanenin acil servisine götürdüğü Murat Sefa Özbalık, müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Özbalık, karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alındı. 7 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 gün serviste yatırılan Murat Sefa Özbalık, gerekli tedavinin ardından eve gönderildi. Murat Sefa Özbalık'ın karaciğerinin yenilenmesi için evde bakımı sürerken, aile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili ailenin avukatı Ezgi Keskin, dava süreci hakkında bilgi verdi. Okul müdürü O.B. hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Keskin, "Geçtiğimiz yıl müvekkilim Murat Sefa Özbalık'ın kale direğinin üzerine düşmesi sonucu hayati tehlike yaratacak nitelikteki yaralanması olayıyla alakalı yargı süreci devam etmektedir. Geldiğimiz noktada ilgili okul müdürü hakkında cezai soruşturma yürütülmesine ilişkin soruşturma izni verildi. Soruşturmaya başlandı. Ayrıca müvekkilimizin görmüş olduğu maddi ve manevi zararlara ilişkin açmış olduğumuz tazminat davalarımızın da yargı süreci devam etmektedir" dedi.

HAYALLERİ YARIDA KALDI

3 çocuk annesi Yıldız Özbalık (36) ise oğlunun açık liseye yazılmak zorunda kaldığını belirterek, "Oğlumu, sağlık durumu nedeniyle normal okula gönderemedim. Herhangi bir darbe almasın diye endişe ettiğimden 2 ay önce açık liseye başladı. Hayalleri yarıda kaldı. Sadece bir an önce sorumluların hesap verip cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.

MURAT'IN KALE DİREĞİNİN ALTINDA KALMASINDA OKUL MÜDÜRÜ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ
MURAT'IN KALE DİREĞİNİN ALTINDA KALMASINDA OKUL MÜDÜRÜ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ
MURAT'IN KALE DİREĞİNİN ALTINDA KALMASINDA OKUL MÜDÜRÜ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

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okul müdürü, Futbol, Seyhan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MURAT'IN KALE DİREĞİNİN ALTINDA KALMASINDA OKUL MÜDÜRÜ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MURAT'IN KALE DİREĞİNİN ALTINDA KALMASINDA OKUL MÜDÜRÜ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ - Son Dakika
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