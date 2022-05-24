Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nin yapımında sona gelindi - Son Dakika
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Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nin yapımında sona gelindi

24.05.2022 15:01
Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nin yapımında sona gelindi

Kayseri'de hayırsever iş insanı Murat Kantarcı tarafından yaptırılan Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nin yapımında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Kayseri'de hayırsever iş insanı Murat Kantarcı tarafından yaptırılan Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nin yapımında son aşamaya gelindiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, 13 laboratuvar, 2 konferans salonu ile dersliklerin bulunduğu, akıllı bina özelliklerine sahip bilim ve sanat merkezinde incelemelerde bulundu.

Hayırsever Kantarcı'ya emekleri için teşekkür eden Teltik, binanın havalandırma, ısınma ve aydınlatmasıyla ülkenin en modern binalarından olduğunu belirtti.

Hayırseverlerin eğitimdeki önemine dikkati çeken Teltik, "Eğitimin elbette sadece devlet imkanlarıyla yapılabilecek ya da sadece Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluğuna bırakılabilecek bir alan olmadığını hepimiz biliriz. O yüzden hayırseverlerimizin bu alana ilgi duyması, yatırım yapması fevkalade önemli. Bizlere böyle bir eğitim kurumu yaparak bağışlayan Murat Bey'e teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kantarcı ise insana yapılan yatırımdan daha katma değerli başka bir yatırım olmadığını kaydetti.

Hayallerini sırası geldikçe hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatan Kantarcı, "Biz bu memleketin, cumhuriyetin nimetleriyle bu işleri yapabildik." ifadelerini kullandı.

800 öğrencinin eğitim göreceği merkezin bu ay hizmete açılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Yatırım, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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