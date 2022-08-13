Murat Kanyonu eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor - Son Dakika
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Murat Kanyonu eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor

13.08.2022 12:36

Murat Kanyonu eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve kilometrelerce uzunluğa sahip olan Murat Kanyonu, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Murat Kanyonu eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve kilometrelerce uzunluğa sahip olan Murat Kanyonu, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve Doğu Anadolu bölgesinin en önemli akarsularından olan Murat Nehri'nin kaynağından başlayan Murat Kanyonu, kilometrelerce uzunluğu ve aşınma sonucu yamaçlarında oluşan basamak şeklindeki kayalıklarıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan kanyon, yaz aylarında sahip olduğu serin havası sayesinde sıcaktan bunalan vatandaşların ilgisini çekiyor. İlçe merkezi sınırları içerisinde bulunması nedeniyle ulaşımı rahat olan ve yer yer 150 metre genişliğe ulaşan Murat Kanyon'u, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Murat Kanyonu'nun içinden geçen nehrin kenarında bulunan Millet Bahçesi ise, şehrin gürültüsünden sıkılan vatandaşlar için bir dinlenme noktası oluyor.

Bölgenin turizm anlamında önemli mekanlardan biri olabileceğini vurgulayan ziyaretçilerden Çiğdem Doğan, "Bizler yaz ve kış mevsiminde buraya gelip doğanın tadını çıkarıyoruz. Kışın buz tutan bu kanyonlarda tırmanış yapılıyor. Ortaya güzel manzaralar çıkıyor. Murat Nehri'nin geçtiği bu bölgede vatandaşlar gelip piknik yapıyor. Yukarıya çıkınca kanyonların olduğu bölge tamamen ayaklarınızın altında kalıyor. Bu bölgeye destek verilirse çok güzel şeylerin yapılacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Murat Kanyonu eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor - Son Dakika

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