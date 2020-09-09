Murat Karadaş güven tazeledi - Son Dakika

MHP Aziziye İlçe Başkanlığının düzenlenen 13. Olağan Kongresi'nde Murat Karadaş, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Murat Karadaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Miliyetçi Hareket Partisi Aziziye ilçe başkanlığımızın 13.cü olağan kongresi sonucu yeniden ilçe başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Talip olduğum mesuliyetin kutsaliyetini düşündükçe gücümün artacağına ve aynı kutsal bilince sahip olan siz kıymetli ülküdaşlarımın üstleneceği sorumlulukla görevimi layıkıyla yerine getireceğime inancım tamdır. Ülkemizin istiklalini ve milletimizin istikbalini kendi canından aziz bilmiş, tüm varlığını Nizamı Alem İ'lay-ı Kelimetullah Davasına adamış yiğitlerin vücuda getirdiği, Türk siyasetinin son elli yılına mührünü vurmuş olan; Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilke, ülkü ve fikirleri doğrultusunda dinamik bir siyasal anlayışı güzel ilçemiz Aziziye'ye egemen kılmak vazgeçilmez ilkelerim arasında yer alacaktır. Bunun içindir ki "Lider Ülke Türkiye" hedefi doğrultusunda birliğimizi, bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi pekiştirecek, dürüst ve ilkeli siyaseti ölçü alan politik bir anlayış yegane şiarım olacaktır. Bu mantık ve mantaliteden hareketle ülkücü iradenin omuzlarıma yüklemiş olduğu temsiliyetin sorumluluğuyla hareket ederek partimi başarıya taşıyacak hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağım. Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve mukaddes davamız uğrunda göz kırpmadan şehadete yürümüş olan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beye sonsuz şükranlarımı sunuyor, Genel Başkan Yardımcımız ve Erzurum Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Kamil Aydın beye ve İl Başkanımız Sayın Naim Karataş beye şahsıma yönelik göstermiş oldukları destek ve teveccühten ötürü çok teşekkür ediyor, bu süreçte beni yalnız bırakmayan, Ülkü Ocakları İl başkanımız sayın Abdulkadir Gökçan'a beye, Aziziye İlçe Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan'a, desteklerini her daim arkamda hissettiğim değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma ve şahsiyet timsali kıymetli ülküdaşlarıma en derin muhabbetlerimle saygılarımı sunuyorum. İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak. Ne mutlu Türküm diyene." - ERZURUM