Murat Kekili yerli otomobil için şarkı besteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat Kekili yerli otomobil için şarkı besteledi - Son Dakika

Murat Kekili yerli otomobil için şarkı besteledi

6 saat önce

Yerli otomobile bir destek de ünlü şarkıcı Murat Kekili'den geldi.

Yerli otomobile bir destek de ünlü şarkıcı Murat Kekili'den geldi. Kekili, Türkiye'nin otomobili için şarkı besteledi. Sosyal medya hesabından ' Madem mili duygularımız kabardı, şarkının ilk dörtlüğünü paylaşalım' notuyla paylaştığı şarkı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin asırlık hayali gerçek oldu. 27 Aralık'ta yapılan lansman ile yerli otomobil görücüye çıktı. Yerli ve milli araçlar ilk dakikalardan itibaren sosyal medyada büyük beğeni topladı ve destek yağdı. Bu desteklerden biri de ünlü şarkıcı Murat Kekilli'den geldi. Murat Kekili yerli otomobil için bir şarkı besteledi. Kekili bestesini ' Madem mili duygularımız kabardı, şarkının ilk dörtlüğünü paylaşalım' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı Şarkının tamamını ise araç çıktığı zaman paylaşacağının notunu düştü.

Şarkıda ' Aç gözlerini şöyle bir bak. Toprağına suyuna havasına bak. Ay yıldız düşmüş üstüne. Türkiyem ayağa kalk' sözleri yer alıyor

(İHA)

Murat Kekili yerli otomobil için şarkı besteledi

Murat Kekili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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