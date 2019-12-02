Son Dakika Haberleri: Murat Kekilli, Aydın'da onkoloji hastası çocuklarla buluşacak
Son Dakika Magazin Murat Kekilli, Aydın'da onkoloji hastası çocuklarla buluşacak - Son Dakika Magazin

Murat Kekilli, Aydın'da onkoloji hastası çocuklarla buluşacak

7 saat önce

Kanseri yenen 15 yaşındaki Gürsel Nur Dağ'ın kanser hastası çocuklar için başlattığı 'Hediyeni Al da Gel' kampanyasına ünlü sanatçı Murat Kekilli'den destek geldi.

Murat Kekilli, Aydın'da onkoloji hastası çocuklarla buluşacak, System.String[]

Kanseri yenen 15 yaşındaki Gürsel Nur Dağ'ın kanser hastası çocuklar için başlattığı 'Hediyeni Al da Gel' kampanyasına ünlü sanatçı Murat Kekilli'den destek geldi. Kekilli, 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.00-15.00 arası Aydın'da onkoloji hastası çocuklarla buluşacak.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Onkoloji Servisi'nde tedavi gören Gürsel Nur Dağ tarafından soysal medya üzerinden başlatılan 'Hediyeni Al da gel' kampanyası büyük ilgi gördü. Dağ'ın projesine bir destek de Murat Kekilli'den geldi. Kekilli sosyal medya hesabından Dağ'ın kampanya destek videosunu yayınladı. Kekilli, "Sesin bize kadar ulaştı sevgili @gurselnurdag Bu sorumluluğu önce geçmiş olsun diyerek şu andan itibaren üzerimize alıyoruz" ifadelerini kullanarak İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Merkezi ve Aydın Şubesi'ni etiketledi.


Paylaşım sonrası Aydın Genç İHH tarafından ünlü sanatçı Kekilli'nin 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'da Aydın'a gelerek ADÜ Onkoloji Servisi'ndeki çocuklarla bir araya geleceği açıklandı. Açıklama sonrası Dağ, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Kekilli'ye ve İHH'ya teşekkür ederek vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti. - AYDIN

Murat Kekilli, Aydın, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
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