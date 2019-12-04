Murat Kekilli'den kanser hastası çocuklara hastanede moral ziyareti

Sanatçı Murat Kekilli, Aydın'da kanser tedavisi gören 15 yaşındaki Gürsel Nur Dağ'ın başlattığı kampanya kapsamında kanser hastası çocuklarla bir araya geldi.

Kekilli, "Hediyeni Al da Gel" kampanyası doğrultusunda Aydın Genç İHH ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu iş birliğinde ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Sanatçı ve kampanyaya destek veren bazı vatandaşlar çocuklara oyuncak, kitap ve kalem hediye etti.

Gazetecilere açıklama yapan Kekilli, Dağ'ın başlattığı kampanyanın çığ gibi büyüdüğünü belirterek, "Biz onlara 'Para yardımı istemiyoruz, sadece hediyenizi alıp gelin.' dedik. Ama görüyorum ki, sizler sadece hediyelerinizi değil, gönüllerinizi de buraya getirmişsiniz. Bu etkinlikten sonra, diğer birçok hastaneden de teklif geldi. İnşallah bu yaptığımız etkinlik hastalarımız üzerinde pozitif etki bırakır da devamı gelir." dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesince sanatçılara yönelik hazırlanan afişte adının yer almamasına ilişkin soruya Kekilli, "Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı'nın, sanatçıların isimlerini sırayla yazması, Kekilli'nin isminin orada geçmemesi üzerine sınıflandırmak ne kadar doğru yanlış onu kamuoyunun takdirine bırakacağımız şeyler. İnşallah bu yanlışından dönerler." diye konuştu.

İnsanları sınıflandırmanın doğru bir şey olmadığına dikkati çeken Kekilli, "Kategorize etmek hiç iyi bir şey değil. Hele hele sanat gibi ince, zarif, kırılgan dalı kategorize ederek aslında onun altında yatan, onu destekleyen insanları kategorize ederiz. Zannediyorum o bir yanlışlıktı. Bir yanlışlık yapıldı. Düzeleceğine inanıyorum. Bir özür mutlaka gelecektir. Bizimle alakalı değil kitlemizle alakalı. Diğer sanatçı arkadaşlarımızla alakalı bu bir erdemdir." ifadelerini kullandı.

Kampanyayı başlatan Dağ ise Kekilli'ye çok teşekkür ederek Türkiye'deki diğer hastanelerde de benzer etkinlikler yapmayı hedeflediğini dile getirdi.

ADÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut da Kekilli'nin bu davranışının çok önemli olduğunu, diğer sanatçılara da rol model olacağını anlattı.

Buradaki programın ardından Kekilli ve beraberindekiler, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Aldemir, "Sanatçımıza minnettarız. Gerçekten toplumsal bir yarayı önemseyerek sivil toplum kuruluşlarıyla böyle bir işin içinde olması bizim için büyük bir olaydır. Üniversitemizi tercih ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.