Murat Kekilli'den "Rahmetli Bülent Ersoy" gafı - Son Dakika
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Murat Kekilli'den "Rahmetli Bülent Ersoy" gafı

23.07.2022 14:22
Murat Kekilli'den "Rahmetli Bülent Ersoy" gafı

Murat Kekilli'den "Rahmetli Bülent Ersoy" gafı Konya'nın Hüyük ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Murat Kekilli, sahnede vefat etmiş bazı sanatçıları onların sesleriyle taklit etmeye çalışırken, Bülent Ersoy'u yanlışlıkla "rahmetli Bülent Ersoy" diye anons etti ardından hem ünlü sanatçıdan hem...

Murat Kekilli'den "Rahmetli Bülent Ersoy" gafı

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Murat Kekilli, sahnede vefat etmiş bazı sanatçıları onların sesleriyle taklit etmeye çalışırken, Bülent Ersoy'u yanlışlıkla "rahmetli Bülent Ersoy" diye anons etti ardından hem ünlü sanatçıdan hem de hayranlarından özür diledi.

Hüyük Meydanında düzenlenen Hüyük Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali'nin konser programında sahneye çıkan Murat Kekilli, hayranlarını coşturdu. Sahnede sunucu Rıza Sönmez tarafından kendisine ikram edilen Hüyük çileğinin tadına da bakarak tam not veren Kekilli, vefat etmiş bazı ünlü sanatçıların sahnede taklidini yaptı, Kara Gözlüm adlı şarkısını onların sesine benzeterek okumaya çalıştı. Kara Gözlüm şarkısını 1998 yılında Adana'da öğrenci evinde bestelediğini hatırlatan ve günümüzde de pek çok sanatçının parçayı kendisinden istemesi üzerine vererek seslendirmeye başladığını anlatan Kekilli, "Ama İç Anadolu'da farklı söylenmeye başlandı. Karadeniz'dekiler farklı söylemeye başladı parçayı, Trakya'dakiler farklı söylemeye başladı. Bu da bana enteresan fikirler öğretti. Ne gibi? Mesela dedim ki, 'bu Kara Gözlüm parçasını yaşasaydı rahmetli Müslüm Gürses nasıl okurdu diye' sözlerinin ardından Müslüm Gürses'i Kara Gözlüm parçasını seslendirerek taklit ettikten sonra, "Böyle bir şey olacaktı herhalde rahmetli okusaydı" diyen Kekilli, hayatta olan Bülent Ersoy'u da taklit etmek istedi. Kekilli, "Ama Kara Gözlüm'ü rahmetli Bülent Ersoy nasıl okuyacaktı böyle, o da enteresan" sözlerinin ardından yaptığı gafın farkına vararak yüzündeki ifadeyi değiştirip, kollarını açıp gözlerini kapatarak, iki kez "pardon" diyerek hem hayatta olan ünlü sanatçıdan hem de hayranlarından özür diledi. Kekilli, Bülent Ersoy'un taklidini ise yaptığı gafı düzelttikten sonra vokalistine yaptırdı. Kekilli, Kara Gözlüm parçasını Barış Manço'nun ağzından da seslendirerek taklit yaparken, Ege ve Trakya şiveleriyle de seslendirdi. Murat Kekilli yeni albümündeki şarkılarını da hayranları ile birlikte okurken hayranları sanatçıya eşlik etti. Kekilli, ayrıca kendisine şöhretin kapılarını aralayan "Bu Akşam Ölürüm" şarkısını da hayranlarından gelen istek üzerine ikinci kez sahnede seslendirdi.

Festivalde düzenlenen çilek yarışmasında ise en büyük çilek belirlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

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Hüyük'te gençlik festivali devam ediyor Hüyük'te gençlik festivali devam ediyor Murat Kekilli'den 'rahmetli Bülent Ersoy' gafı Murat Kekilli'den 'rahmetli Bülent Ersoy' gafı
Kaynak: İHA

Murat Kekilli, Bülent Ersoy, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Kekilli'den 'Rahmetli Bülent Ersoy' gafı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Kekilli'den "Rahmetli Bülent Ersoy" gafı - Son Dakika
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