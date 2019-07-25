Son Dakika Haberleri: Murat Kekilli, Kocaeli halkını coşturdu
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Murat Kekilli, Kocaeli halkını coşturdu

40 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinliklerinde sahne alan Murat Kekilli, performansı ile konser alanını dolduran binlerce müzikseveri coşturdu.

Murat Kekilli, Kocaeli halkını coşturdu, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinliklerinde sahne alan Murat Kekilli, performansı ile konser alanını dolduran binlerce müzikseveri coşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri' kapsamında Anadolu Rock müziğinin efsanevi ismi Murat Kekilli, Kocaelili hayranlarıyla buluştu. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Murat Kekilli en sevdiği parçalarını sevenleri için söyledi. Kekilli'nin parçalarıyla eğlenceli dakikalar yaşayan vatandaşlar, duygu dolu parçalara ise cep telefonlarındaki feneri yakarak eşlik etti. Unutulmaz eserlerini hayranları için söyleyen Murat Kekilli, Kocaelili sevenlerinin kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Öte yandan Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçılar Kocaelililerle buluşmaya devam edecek. Bu kapsamda 31 Temmuz Çarşamba Gece Yolcuları, 7 Ağustos Çarşamba Ferhat Göçer konseriyle Kocaeliler Kocaeli Fuarı'nda eğlenecekler. 26 Temmuz Cuma günü Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma günü de Alişan, Gebze Metin Oktay Stadında konser verecekler. - KOCAELİ
Murat Kekilli, Kocaeli, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
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