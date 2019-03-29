Son Dakika Haberleri: Murat Kekilli'nin Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Murat Kekilli'nin Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Hayatını kaybeden, sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden, sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kekilli'nin cenazesi, kara yoluyla memleketi Adana'ya getirildi.

Kekilli'nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığında düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Gözyaşı döken Murat Kekilli ve annesi Sıdıka Kekilli'ye törene katılanlar başsağlığı dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Ankara, Adana, Murat Kekilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 Aylık Eşini Aşağıya Attı Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 19:47:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Kekilli'nin Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]