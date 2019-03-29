Murat Kekilli'nin Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Hayatını kaybeden, sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden, sanatçı Murat Kekilli
'nin babası Mustafa Kekilli, Adana
'da son yolculuğuna uğurlandı. Ankara
'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kekilli'nin cenazesi, kara yoluyla memleketi Adana'ya getirildi.
Kekilli'nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığında düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Gözyaşı döken Murat Kekilli ve annesi Sıdıka Kekilli'ye törene katılanlar başsağlığı dileğinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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