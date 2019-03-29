Son Dakika Haberleri: Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi

Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi

26 dakika önce

ADANALI sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi, System.String[]
ADANALI sanatçı  Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, ameliyat için hazırlık yapılırken, yaşamını yitirdi. 

Mustafa Kekilli'nın, Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda bugün ikindi namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:28 Kaynak: DHA

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