Son Dakika Haberleri: Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi (2)

Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi (2)

1 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİKalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli'nin cenazesi, kara yoluyla memleketi Adana'nın Pozantı ilçesine getirildi.

Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli'nin cenazesi, kara yoluyla memleketi Adana'nın Pozantı ilçesine getirildi. Mustafa Kekilli'nin cenazesi evinin önünde yakınları tarafından karşılandı. Mustafa Kekilli için daha sonra Adana Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Pozantı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Çay ile Murat Kekilli, ailesi ve yakınları katıldı. Mustafa Kekilli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Murat Kekilli ve annesi Sıdıka Kekilli, cenazenin defnedilmesinin ardından taziyeleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:27 Kaynak: DHA

Ankara, Adana, Pozantı, Murat Kekilli, Güncel
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