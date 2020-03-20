Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek - Son Dakika

Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek

7 saat önce

Sanatçı Murat Kekilli, bu akşam sosyal medya hesabından müzik dinletisi sunacak.

Sanatçı Murat Kekilli, bu akşam sosyal medya hesabından müzik dinletisi sunacak.

Kekilli sevilen şarkılarını, saat 23.00'te Instagram hesabından yapacağı canlı yayınla özellikle sağlık çalışanları için seslendirecek.

Yayını yine sosyal medya hesabından duyuran Kekilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin kendisini izole etmesi gerektiğini söyledi.

Kekilli, Türkiye'deki durumun diğer ülkelere göre iyi olduğunu, alınan kararlara uyulduğu takdirde bu pozitif durumun devam edebileceğini dile getirdi.

Bugünlerde moral ve motivasyonun da çok önemli olduğunu aktaran sanatçı, bu gece bütün eserleri ve alkışları, en riskli alanda çalışan sağlıkçılara armağan edeceğini belirtti.

Kekilli, takipçilerinin ve sağlık çalışanlarının evine "dijital misafir" olacaklarını, yayının da yarı söyleşi yarı konser tadında ilerleyeceğini anlattı.

Sağlık çalışanlarına moral-motivasyon

Herkesin mecburen evlerine kapandığına işaret eden Kekilli, "Doktorlarımıza kulak veriyoruz, 'Evlerinizden çıkmayın.' diyorlar. Çok tehlikeli olduğu konusunda zaten bütün dünya hemfikir. Kasıp kavuruyor her tarafı. Doğru olan da bu zaten. Yalnız doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanları şu anda gece gündüz çalışıyor. İnanılmaz zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye gayret ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanları için yaptığı "üst üste 3 gün alkış" çağrısının çok yerinde olduğunu vurgulayan Kekilli, şunları kaydetti:

"Onların moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutması gerekiyor ve burada bize de görev düşüyor. Onların moralini en üst seviyede tutmamız gerekiyor ki sağlıklı hizmet verebilsin. Dayanışma olması gerekiyor. Bu vesileyle aklımıza böyle bir şey geldi. Biz de onlarla dayanışma içerisinde olmak istedik."

Murat Kekilli, bu süreçte bütün konserlerini iptal ettiğini, hiçbir şeyin insan sağlığından daha önemli olmadığını sözlerine ekledi.

Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek

Murat Kekilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:43 Kaynak: AA

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