Murat Kekilli, sağlık çalışanları için online konser verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat Kekilli, sağlık çalışanları için online konser verdi - Son Dakika

Murat Kekilli, sağlık çalışanları için online konser verdi

6 saat önce

Sanatçı Murat Kekilli, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için sosyal medya hesabından sevilen şarkılarını seslendirdi.

Murat Kekilli, sağlık çalışanları için online konser verdi, System.String[]

Sanatçı Murat Kekilli, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için sosyal medya hesabından sevilen şarkılarını seslendirdi.

Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok sanatçı, sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdikleri konserlerle hayranlarıyla buluşuyor.

Murat Kekilli de Instagram hesabından verdiği konserle sağlık çalışanlarına desteğini dile getirdi.

Kekili, sağlık çalışanlarının bugünlerde çok yoğun mesai yaptıklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Onların işlerini kolaylaştırmak için hepimize görevler düşüyor. Allah sağlık çalışanlarına güç kuvvet versin. Bizleri gözleri gibi korudukları için onlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Şarkıların insanların duygularına tercüman olduğuna inandığını vurgulayan Kekilli, zor zamanları kolay atlatmak için herkesin birbirine destek olması gerektiğini ifade etti.

"81 ilde 81 hastanemizde sağlık çalışanları için konser vereceğim"

Kekilli, doktor, hemşire ve bütün sağlık çalışanlarından kendisini dinleyenlere selamlarını ileterek, "Doktorlarımıza kulak verelim, sakın boş vermeyelim. Bu meseleyi ciddiye alalım. Doktorlarımızın işi başından aşkın, çok yoğun günler geçiriyorlar. Bu badireyi atlatırsak 81 ilde 81 hastanemizde sağlık çalışanları için konser vereceğim. Bu da olur inşallah." şeklinde konuştu.

Usta sanatçı, 25 Mart'ta da Instagram hesabından yapacağı canlı yayınla, asker, polis ve diğer kolluk kuvvetleri için konser vereceğinin müjdesini verdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, sanatçı, "Bu da Geçer", "Hastane Önünde İncir Ağacı", "Karagözlüm", "Çılgın", "Ankara Rüzgarı", "Gözlerin", "Beşinci Mevsim", "Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını" ve "Vakti Geldi"nin de aralarında olduğu pek çok sevilen şarkıyı seslendirdi.

Murat Kekilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takip çıkardı Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya         
17:10
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım         
16:54
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi         
16:42
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak         
16:13
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 16:02:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Murat Kekilli, sağlık çalışanları için online konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]