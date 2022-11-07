Murat Kılıç "Bir ışık ta sen ol" dedi / Murat Kılıç'tan örnek proje ''Bir ışık ta sen ol''

Her yılın belli dönemlerinde gelirinin hatırı sayılır bir bölümünü lösemili çocuklar için ayırdığı öğrenilen Murat Kılıç ''bir ışık ta sen ol'' sloganıyla meslektaşları başta olmak üzere herkesi bu projenin bir parçası olmaya davet etti.

Murat Kılıç; ''Keşke daha fazla çocuğa ulaşabilsek. Ülkemizde Lösemi ve SMA hastası o kadar çocuğumuz var ki… Hepsine ulaşabilsek keşke. Mega kent İstanbul'da her gün o kadar gereksiz şeylere para harcadığımız oluyor ki bazen kendimiz bile şaşırıyoruz. Zevklerden ve gereksiz harcamalardan kısarak birçok çocuğumuzun hayatına dokunabiliriz. Yarının garantisi yok, yanımızın garantisi de yok ama umut olmanın her zaman garantisi olabiliriz. Uzun zamandır sessiz bir şekilde devam ettiğimiz sosyal sorumluluk projelerimize 'bir ışık ta sen ol' diyerek başta meslektaşlarım olmak üzere herkese çağrı da bulunmak istedim. Projemizi bugüne kadar sessiz devam ettirdik ama ne kadar çoğalırsak o kadar çok çocuğa umut olabiliriz'' dedi.

Bugüne kadar başarılarıyla ve ünlü isimlerin vazgeçilmez adresi olarak gündemden düşmeyen Murat Kılıç ''bir ışık ta sen ol'' sloganıyla büyük takdir topladı.

29 yaşındaki başarılı saç tasarımcısı Murat Kılıç meslek hayatına 16 yaşında başladı. 13 yıldır meslek hayatına devam eden Murat Kılıç 2015 yılında Toni&Guy'da 3 yıl çalıştıktan sonra 2018 yılında THEMOST Kuaför markası ile devam etti. 2020 yılında THEMOST Bahçeşehir ve 2022 yılında THEMOST Beylikdüzü şubelerinin kurucu ortağı olarak devam etmekte.