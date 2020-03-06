Murat Kocakaya, görme engelli milli sporcuları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Murat Kocakaya, görme engelli milli sporcuları ziyaret etti - Son Dakika Spor

Murat Kocakaya, görme engelli milli sporcuları ziyaret etti

6 saat önce

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Golbol Kadın Milli Takımı'nı ve gençlerde dünya rekortmeni görme engelli atlet Havva Elmalı'yı ziyaret etti.

Murat Kocakaya, görme engelli milli sporcuları ziyaret etti, System.String[]

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Golbol Kadın Milli Takımı'nı ve gençlerde dünya rekortmeni görme engelli atlet Havva Elmalı'yı ziyaret etti.

Eryaman Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, sporcular ve teknik ekibe desteklerini ve başarı dileklerini iletti. Kocakaya, milli takımdan altın madalya beklediğini söyledi.


Elmalı, CEO, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:18 Kaynak: DHA
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