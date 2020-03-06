Son Dakika › Spor › Murat Kocakaya, görme engelli milli sporcuları ziyaret etti - Son Dakika Spor
Murat Kocakaya, görme engelli milli sporcuları ziyaret etti
6 saat önce
Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Golbol Kadın Milli Takımı'nı ve gençlerde dünya rekortmeni görme engelli atlet Havva Elmalı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:18 Kaynak: DHA
Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Golbol Kadın Milli Takımı'nı ve gençlerde dünya rekortmeni görme engelli atlet Havva Elmalı'yı ziyaret etti.
Eryaman Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, sporcular ve teknik ekibe desteklerini ve başarı dileklerini iletti. Kocakaya, milli takımdan altın madalya beklediğini söyledi.
Son Dakika Muslera, Uruguay Milli Takımı'na çağrıldı Arsenal, Orkun Kökçü için kesenin ağzını açtı Avusturya devleti, Türkiye'yi seçen Mert Müldür'ü askere çağırdı Mete Yarar: "Coğrafyada değişiklik Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil"