Son Dakika Haberleri: Murat Kolcu'dan ÇESOB'a veda ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Murat Kolcu'dan ÇESOB'a veda ziyareti

28 dakika önce

Çorum'da 5 yılı aşkın bir süredir Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Kolcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'a veda ziyaretinde bulundu.

Murat Kolcu'dan ÇESOB'a veda ziyareti, System.String[]

Çorum'da 5 yılı aşkın bir süredir Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Kolcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'a veda ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Birlik Başkanı Recep Gür, Oda Başkanları ve Birlik personeli ile vedalaşan Murat Kolcu, Çorum esnaf ve sanatkarının her zaman emniyetin yanında olduğunu ifade ederek, emniyet personeline gösterdikleri sıcak ve samimi ilgi için teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Murat Kolcu'ya yeni görev yerinde başarılı çalışmalarının devamını diledi. Gür, ayrıca Kolcu'ya Çorumlu esnaf ve sanatkarlar adına çeşitli hediyeler takdim etti. - ÇORUM

Emniyet Müdürlüğü, Murat Kolcu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesinde göz yaşartan anlar: Bak kızım bu senin baban
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda liderlere seslendi: Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin istifa etti Prof. Dr. Süha Özden: Bugünkü deprem Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremin öncüsü değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 19:20:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Kolcu'dan ÇESOB'a veda ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]