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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:57

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi" "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler" -"Dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı" " Bilim...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi"

"Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler"

-"Dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı"

" Bilim insanlarımıza göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor"

" Çalışmalarımızla ve doğal yollarla ortada sıkışan müsilaj da parçalanacak ve dağılacak"

-"Fiziksel olarak toplama yapılamayacak durumda"

İSTANBUL - Müsilaj Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Yani vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler. Dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı. Bilim insanlarımıza göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Müsilaj Koordinasyon Kurulu Toplantısına Katıldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Murat Kurum, "Marmara'daki tüm havzalarda günlük toplam 5.7 milyon m3 atıksu oluştuğunu belirten Bakan Kurum, "Geçtiğimiz toplantıda 14 alt çalışma grubu kurma kararı almıştık. Alt gruplarımız, ilk koordinasyon kurulu toplantımızın sonuçlarına, hedeflerine göre çalışmalarına başladılar. Alt Çalışma Gruplarımızın yaptığı çalışmalarla 445 evsel kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisini yerinde inceledik. Mevcut durumlarını tespit ettik, ihtiyaçlarını belirledik. Kirlilik yüklerini ortaya koyduk. Marmara'daki tüm havzalarda günlük toplam 5.7 milyon m3 atıksu oluşuyor. Bunun da yüzde 89,5'i kentsel atık su. Bu havzada 246 kentsel atıksu arıtma tesisi mevcut. Doğal arıtmalar hariç 211 tesisi yerinde inceledik. Sonuç olarak 445 tesisin 244'ünde herhangi bir revizyona ihtiyacımız yok. 46 tesisin arıtma kapasitesini hemen artıracağız. 66 tanesini hızlıca bakım ve onarıma alacağız. ve son olarak da 26 tesisimizi hemen yeniden yapacağız. Marmara Denizine kıyısı olan illerimizde 7/24 çevre denetimlerimiz ise devam ediyor. Bugün itibariyle toplam denetim sayımız 11.536'ya ulaştı. Yapılan denetimler kapsamında 2.517 adet atık su numunesi aldık. Bu numuneleri, analizleri yapılmak üzere Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuvarı ile yetkili çevre laboratuvarlarına gönderdik. Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men ettik" diye konuştu.

Modern sulama sistemine geçmek isteyen çiftçilere yüzde 50 hibe desteği verileceğini söyleyen Bakan Kurum, "Tarım ve Orman Bakanlığımızla; Marmara ve Susurluk havzalarındaki 7 ilimizde; toplam 53 proje alanındaki 128 bin hektar araziyi sulamak için, Modern Sulama Sistemlerine geçmek isteyen çiftçimize yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. DSİ Bölge Müdürlüklerimizle de; derelerin getirdiği kirliliği engellemek için yapay sulak alan/tampon bölgeler oluşturuyoruz. Çalışma kapsamında ilk olarak Bursa'da bir alan belirledik. Diğer yerlerde de alan belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Bakteriyolojik müdahale, elektroliz-yapay resif, oksijenlendirme üzerinde çalışıyoruz. Bu çerçevede, Bakanlığımıza ulaşan 9 talebi Bilim ve Teknik Kurulumuza sunduk. Talepleri hızlıca karşılayacağız. Burada aldığımız kararlara göre de çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurum, "Marmara denizindeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek desteği bir önceki yıla göre iki katına çıkardık. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızla birlikte, ilave olarak 4,2 milyon lira ödeme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Yüzme suyu alanlarındaki müsilaja yönelik toksikolojik ve patolojik analizleri yaptık ve olumsuz herhangi bir duruma rastlamadık. Yani vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler. Mart-Temmuz ayları arasında yapılan uydu gözlemlerinde müsilajın alan büyüklüklerini çıkardık. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yıldız Teknik Üniversitemizle birlikte yaptığımız çalışma neticesinde; Marmara Denizinde Mayıs-Haziran ayları arasında müsilaj alan büyüklüğünün tam 12.742 ha ile en yüksek seviyeye ulaştığını tespit ettik. Bugün hamdolsun Marmara deniz yüzeyindeki Müsilajın kapladığı alan 3,5 hektara düşmüştür. Yok denecek kadar az bir seviyeye gerilemiştir" şeklinde konuştu.

"Bilim insanlarımıza göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor"

"Bilim insanlarımıza göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor" diyen, Bakan Kurum, "Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği'mizi, Ağustos ayı sonuna kadar yayımlayacağız. Yüzer sistem atık kabul tesisleri oluşturacağız. Böylece gemi atıklarının geri kazanımını sağlayacak ve daha sıkı takip altına alacağız. Şu anda Müsilajı tetikleyen faktörleri izlediğimiz nokta sayımızı 150 istasyona çıkardık. Araştırma alanımızı daha da genişlettik. Müsilaj problemi başladığı günden bu yana 234 istasyonda 40 gün boyunca, çeşitli derinliklerde 500 km tarama ve araştırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda müsilajı sadece deniz yüzeyinden temizlemedik. İlk 20 metre derinlikte artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı. Yani orta bölümde sıkışmış durumda olduğu için artık fiziksel olarak toplama yapılamayacak durumda. Sevindirici bir gelişme olarak ifade edeyim. Bilim insanlarımıza göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor. İnşallah çalışmalarımızla ve doğal yollarla ortada sıkışan müsilaj da parçalanacak ve dağılacak. Özellikle kentsel kirliliği kestiğimizde müsilaj tamamen yok olacak ve bir daha geri gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

"7 kıyı ili ve 52 kıyı ilçesinde Sıfır Atık Mavi eğitimlerine başladık"

Sıfır Atık Mavi eğitimlerine başlandığını belirten Bakan Kurum, "Bu noktada, Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirlememiz çok çok önemli. Önceki toplantımızda, gerekli çalışmaların 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtmiştik. Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu, Üniversiteler ve Tarım Orman Bakanlığımız tarafından çalışmalar tamamlanacak. Tespitler bitecek. Hazırlanan rapor doğrultusunda, Marmara Denizi'ni 2021 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edeceğiz. Marmara Bölgesi'ndeki 7 kıyı ili ve 52 kıyı ilçesinde Sıfır Atık Mavi eğitimlerine başladık" dedi.

Bu noktada çalışmalar TURMEPA koordinasyonunda yürütülüyor"

Konuşmasına devam eden Bakan Kurum, "Önceki toplantımızda yine; arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı için gereken ilave yatırım ihtiyaçlarının desteklenmesine karar vermiştik. Gebze Teknik Üniversitesi ile yeni bir temiz üretim tekniği geliştirdik ve pilot uygulamamızı yaptık. Bu çalışmamızı şehirlerimizde hızlıca yaygınlaştırarak, atıksu kaynaklı koku ve görüntü kirliliğini tamamen engelleyeceğiz. Yine Marmara Denizi'nde gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesi amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mıza bağlı Liman Başkanlıklarınca denetimlerin sürdürülmesine karar vermiştik. Bu noktada; sıklaştırılmış denetim çalışmaları başlatıldı. 1 Haziran-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında; Bakanlığımızca yetki devri yapılan kurumlarımız aracılığıyla toplam 4.412 deniz kirliliği denetimi yaptık. 11 gemiye 2.5 milyon lira ceza uyguladık. Tersanelerde temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 3 ay içerisinde mevzuat yayımlanmasına karar vermiştik. Toplantımızı yaptık. Raspalama, boyama, sürekli izleme sistemleri, tersanelerde kullanılmış suların arıtımı hususlarını Taslak Yönetmeliğe girdik. Artık tüm tersanelerimiz için yeni, temiz ve çok daha az atığın üretileceği bir dönem başlıyor. Milletimiz müsterih olsun. Marmara Denizi'ni kurtaracağız, Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz dedik. Hamdolsun artık oksijen seviyesi artmaya başladı, balıklarımız geri dönmeye başladı, müsilaj yok olmaya başladı ve Marmara kurtuluyor. Fakat durmayacağız! Marmara'da bu tür problemlerin bir daha yaşanmaması için gereken-tüm bu uzun vadeli, kapsamlı çalışmaları, iş planlarını tamamlayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi

Murat Kurum, Müsilaj, Marmara, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi' - Son Dakika


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