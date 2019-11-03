Son Dakika Haberleri: Murat Kurum: "Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz"
Son Dakika Güncel Murat Kurum: 'Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz'

Murat Kurum: "Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz. Ankara'da, Altındağ'da, Mamak'ta, Çankaya'da, Elmadağ'da, Sincan'da, Kızılcahamam'da, Kahramankazan'da ve Bala'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz. Ankara'da, Altındağ'da, Mamak'ta, Çankaya'da, Elmadağ'da, Sincan'da, Kızılcahamam'da, Kahramankazan'da ve Bala'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor." dedi.

Kurum, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti Ankara il teşkilatıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Ankara'nın problemlerini hem meclis üyeleriyle hem belediye başkanlarıyla hem de teşkilatla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Kurum, "Tek tek bütün belediye başkanlarımızı dinledik. Taleplerini aldık ve gönül belediyeciliği, sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde ne yapabileceğimizi beraber istişare ettik." ifadelerini kullandı.

Yapılması gerekenler için Bakanlık olarak tüm desteği vereceklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz. Ankara'da, Altındağ'da, Mamak'ta, Çankaya'da, Elmadağ'da, Sincan'da, Kızılcahamam'da, Kahramankazan'da ve Bala'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bunlara bugün diğer ilçelerimizdeki dönüşümleri ve tarihi kent meydanlarındaki dönüşümü, dönüştürülmesi gereken acil öncelikli riskli alanları ekledik ve hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz."

"Tüm amacımız, hedefimiz vatandaşlara daha iyi hizmet vermek"

Ankara'da toplam 2 milyon 823 bin metrekare alanda, 10 millet bahçesi yaptıklarını hatırlatan Kurum, "Bu millet bahçelerine baktığınızda gerçekten Ankara için çok önemli olduğunu düşündüğümüz iklim değişikliği ile mücadele noktasında şehirde yeşil alan koridorlarının açıldığını görüyoruz. Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'yle, yine Gölbaşı'yla, İmrahor'u birbirine bağlayacak millet bahçesiyle, Gölbaşı Mogan Millet Bahçesi ve Cebeci Stadyumumuzun olduğu, Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanımızın da bu konuda çok büyük destek verdiği Cebeci Millet Bahçesi'yle, Kazan'da, Çubuk'da, Sincan'da, Gölbaşı'nda, Kızılcahamam'daki millet bahçeleriyle, artık sadece il merkezinde değil, ilçe merkezlerinde de vatandaşın gidip vakit geçirebileceği mekanlar yapıyoruz." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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