Murat Kurum: "Terör Örgütünün Siyasi Uzantıları ile Kol Kola Girdiler"
39 dakika önce
- Tören alanından görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'ın konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu.
- Tören alanından görüntüler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'ın konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:39 Kaynak: AA
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