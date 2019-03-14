Son Dakika Haberleri: Murat Kurum: "Terör Örgütünün Siyasi Uzantıları ile Kol Kola Girdiler"

Murat Kurum: "Terör Örgütünün Siyasi Uzantıları ile Kol Kola Girdiler"

39 dakika önce

- Tören alanından görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'ın konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu.

- Tören alanından görüntüler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'ın konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:39 Kaynak: AA

Esenler, Murat Kurum, Güncel
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