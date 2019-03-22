Murat Melih Özen Gece, Deniz Ve Sen
1 saat önce
Uluslararası başarılara sahip müzisyen Murat Melih Özen, Sony Music Media etiketiyle yayınladığı Türk Şarabı Nane Balı albümünün ikinci video klibini ''Gece, Deniz ve Sen'' şarkısına çekti.
Üniversite yıllarında yaşanmış ve bitmiş bir aşkı konu almakta olan şarkı, ilk bestelendiği senelerdeki durgunluğundan uzak, daha heyecan verici bir düzenlemeyle dinleyiciler ile buluşuyor.
Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi başarılı sanatçı Murat Melih Özen'e ait.
Şarkının klibinde ise yönetmen koltuğunda İbrahim Şimşek bulunmakta.
''Gece,Deniz ve Sen'' 22 Mart Cuma günü Sony Music Media etiketiyle Sony Music YouTube kanalında tüm müzikseverlerle buluşuyor!
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:15 Kaynak: Bültenler
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