Son Dakika Haberleri: Murat Melih Özen Gece, Deniz Ve Sen

Murat Melih Özen Gece, Deniz Ve Sen

1 saat önce

Uluslararası başarılara sahip müzisyen Murat Melih Özen, Sony Music Media etiketiyle yayınladığı Türk Şarabı Nane Balı albümünün ikinci video klibini ''Gece, Deniz ve Sen'' şarkısına çekti.

Murat Melih Özen Gece, Deniz Ve Sen, System.String[]

Üniversite yıllarında yaşanmış ve bitmiş bir aşkı konu almakta olan şarkı, ilk bestelendiği senelerdeki durgunluğundan uzak, daha heyecan verici bir düzenlemeyle dinleyiciler ile buluşuyor.

Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi başarılı sanatçı Murat Melih Özen'e ait.

Şarkının klibinde ise yönetmen koltuğunda İbrahim Şimşek bulunmakta.

''Gece,Deniz ve Sen'' 22 Mart Cuma günü Sony Music Media etiketiyle Sony Music YouTube kanalında tüm müzikseverlerle buluşuyor!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:15 Kaynak: Bültenler

Sony, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Belediyenin Yaptığı Merdiven Karadeniz Fıkralarını Aratmıyor Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek CHP'li Belediye Başkan Adayı, Sokak Sokak Gezip Başörtüsü Dağıttı Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:30:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Melih Özen Gece, Deniz Ve Sen
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]