Son Dakika Haberleri: Murat Melih Özen ''Türk Şarabı / Nane Balı'' ile Dinleyicisiyle Buluşuyor!

Murat Melih Özen ''Türk Şarabı / Nane Balı'' ile Dinleyicisiyle Buluşuyor!

18 dakika önce

Uluslararası başarılara sahip müzisyen Murat Melih Özen , Sony Music Media etiketiyle yayınlayacağı Türk Şarabı Nane Balı albümünün ilk video klibini çıkış parçası ''Yalnız mavi''ye çekti.

Murat Melih Özen ''Türk Şarabı / Nane Balı'' ile Dinleyicisiyle Buluşuyor!, System.String[]

''Türk şarabı seneler geçtikçe tatlanacak, belki değerlenecek. Nane balı güç verecek, hayat verecek.'' diyerek yeni albümünü tanıtan başarılı müzisyen , bir son ve yeni bir başlangıç diye adlandırdığı 'Yalnız mavi' ile yeniden dinleyicisi ile buluşuyor.

Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi başarılı sanatçı Murat Melih Özen'e ait.Şarkının klibinde ise yönetmen koltuğunda Obi bulunmakta.

"Murat Melih Özen – Yalnız mavi" 1 Mart Cuma günü Sony Music Media etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında, video klibi ise Sony Music YouTube kanalında tüm müzikseverlerle buluşuyor!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:10 Kaynak: Bültenler

Sony, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
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