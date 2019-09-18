Son Dakika Haberleri: Murat Murathanoğlu'ndan basketbol dünyasının perde arkası
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Murat Murathanoğlu'ndan basketbol dünyasının perde arkası

1 saat önce

Murat Murathanoğlu'nun kaleminden Chicago'da başlayan ve İsmet Badem'den Aydan Siyavuş'a, Mehmet Okur'dan Furkan Korkmaz'a basketbolun en önemli isimleriyle birlikte ilerleyen hayat hikâyesi.

Murat Murathanoğlu'ndan basketbol dünyasının perde arkası, System.String[]

Salondaki En Kötü Koltuk yıllardır Türk basketbolunun en güzel öykülerini anlatan, kimi oyuncuların üzerine yıldız tozu serperken, kimilerini kendine özgü telaffuzuyla sokaktaki çocukların sevgilisi haline getiren Murat Murathanoğlu'nun özyaşamöyküsü.

Herkes Murat Murathanoğlu'nun yıllardır maçları salondaki en güzel koltuktan izlediğini zannediyor. Oysa birçok salonda yorumcuya tahsis edilen anlatım alanı, pozisyonlara hâkim olmalarına izin vermez. Sayfaları çevirdikçe bu yargı da yavaş yavaş çözülüyor, Türk basketbol ve medyasının perdesi aralanıyor.

"Murat'ın çevresindeki insanlara yaydığı basketbol titreşimlerini görmek, tanışmamızdan yirmi yıl sonra bile beni büyülemeye devam ediyor."

Maurizio Gherardini

"Basketbolumuzun son otuz yılına damga vuran en özel spiker ve yorumculardan birinin yaşadıklarını merak ve bazen de hayretle okuyacaksınız."

Harun Erdenay

"Bu olağanüstü sporun Türkiye'deki ilk büyük adımlarına onunla birlikte ilham vermiş olduğum için gururluyum."

Petar Naumoski

"Her zaman bir profesyonellik timsali olarak gördüğüm Murat'ın hayat hikâyesini mutlaka okumalısınız."

Kostas Sloukas

"Kendini spora adamış, şartlar ne olursa olsun özverisini kaybetmeden basketbol için çalışmaya devam etmiş Murat Abi'nin özel hikâyesi."

Furkan Korkmaz

Murat Murathanoğlu, Furkan Korkmaz, basketbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:00 Kaynak: Bültenler
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