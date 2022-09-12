Olay, Genç ilçesi Murat Nehri'nde meydana geldi. Balık tutmaya giden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla suyun aniden yükselmesi sonucu nehrin ortasındaki kara parçasında mahsur kaldı. Bu kişinin telefonla haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. Kısı sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan kişiyi botla kurtardı.

Kaynak: DHA

Murat Nehri, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Murat Nehirinde balık tutarken baraj kapakları açılınca mahsur kaldı, AFAD kurtardı - Son Dakika

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