Murat Nehirinde balık tutarken baraj kapakları açılınca mahsur kaldı, AFAD kurtardı - Son Dakika
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Murat Nehirinde balık tutarken baraj kapakları açılınca mahsur kaldı, AFAD kurtardı

12.09.2022 19:36
Murat Nehirinde balık tutarken baraj kapakları açılınca mahsur kaldı, AFAD kurtardı

BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri üzerinde balık tutarken baraj kapaklarının açılması sonucu sularının yükselmesiyle adacık üzerinde mahsur kalan bir kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri üzerinde balık tutarken baraj kapaklarının açılması sonucu sularının yükselmesiyle adacık üzerinde mahsur kalan bir kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesi Murat Nehri'nde meydana geldi. Balık tutmaya giden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla suyun aniden yükselmesi sonucu nehrin ortasındaki kara parçasında mahsur kaldı. Bu kişinin telefonla haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. Kısı sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan kişiyi botla kurtardı.


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Kaynak: DHA

Murat Nehri, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Nehirinde balık tutarken baraj kapakları açılınca mahsur kaldı, AFAD kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Nehirinde balık tutarken baraj kapakları açılınca mahsur kaldı, AFAD kurtardı - Son Dakika
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