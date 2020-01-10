Murat Nehri buzla kaplandı - Son Dakika
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Murat Nehri buzla kaplandı

7 saat önce

Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Murat Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Murat Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, 100. Yıl Mahallesi'nden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı. Donan nehrin çevresindeki kırağı düşen ağaçlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu. Bazı kent sakinleri de araçlarını battaniye ve çadırla sararak korumaya çalıştı.

Ağrılı Şahin Keleş, kentte soğuk geçen havanın insanların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkilediğini söyledi. Hava sıcaklığının ilde bir anda düştüğünü belirten Keleş, "Sular dondu, dereler buz tuttu. Ağaçlarda kırağı oluştu. Sabah işe gelirken zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Nehri buzla kaplandı

Murat Nehri, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:33 Kaynak: AA
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