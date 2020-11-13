Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi - Son Dakika

Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan "Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında kırsalda yaşayanlara yönelik destekler devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce 2013 yılından beri uygulanan proje ile Elazığ, Bingöl ve Muş illerinde kırsal kesimde yaşayanların hayat şartlarını iyileştirilmesi ve gelir düzeylerinin arttırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

2020 yılı programı kapsamında planlaması yapılan ve çalışmalara başlanan Maden İlçesi Polat Mikro Havzası içerisinde yer alan Yıldızhan, Polat ve Kavak köylerinde 160 hanede ısı yalıtım yapımı, 300 hanede güneş enerjili sıcak su sistemi kurulumu, 750 arı kovanı, 200 kuzineli soba, 3 üzüm sıkma makinesi, 1 bakliyat selektör makinesi ve 3 ceviz soyma makinesi dağıtımı, 23 sera ve 20 meyve bahçesi kurulumu, 3 sulama havuzu ve 120 hanede çatı sacı kaplaması yatırımları gerçekleştirilecek.

Bugün itibariyle verilmeye başlanan destekler çerçevesinde 3 üzüm sıkma makinesi, 1 bakliyat selektör makinesi, 3 ceviz soyma makinesi ve 3 kuzineli sobanın dağıtımı Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner'in katılımı ile düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Verilecek desteklerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.