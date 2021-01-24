Murat Nehri kısmen buz tuttu - Son Dakika

Murat Nehri kısmen buz tuttu

24.01.2021 10:08

Muş'ta özellikle gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesiyle Murat Nehri kısmen dondu.

Muş'ta özellikle gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesiyle Murat Nehri kısmen dondu.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Muş'ta kar yağışının ardından bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kentte yaşam durma noktasına geldi. Ovada geçen murat nehri kısmen dondu

Eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyleMurat Nehri kısmen buzla kaplandı. Sis ve buzla kaplanan Murat Nehri'nde oluşan buz kütlelerinin suyun yüzeyinde yabanı ördeklerin hareket etmesiyle ortaya güzel görüntüler çıktı. Nehrin yüzeyinde buz tabakaları oluşurken, dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kentte çok sayıda iş yeri ve evin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu ve ağaçlar kırağı tuttu.

Murat Nehri kısmen buz tuttu
Murat Nehri kısmen buz tuttu
Murat Nehri kısmen buz tuttu
Murat Nehri kısmen buz tuttu

Murat Nehri, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Murat Nehri kısmen buz tuttu - Son Dakika


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