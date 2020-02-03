Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ - Son Dakika

MUŞ - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte Murat Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

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