Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ - Son Dakika

Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ

7 saat önce

Murat nehrinden genel görüntüler Vatandaşlardan Nuri Bozkur'tun açıklaması Genel görüntüler Murat Nehri kısmen dondu MUŞ - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte Murat Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Murat nehrinden genel görüntüler

Vatandaşlardan Nuri Bozkur'tun açıklaması

Genel görüntüler Murat Nehri kısmen dondu

MUŞ - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte Murat Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ

Murat Nehri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:31 Kaynak: AA
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