Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ - Son Dakika

Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ
7 saat önce
Murat nehrinden genel görüntüler Vatandaşlardan Nuri Bozkur'tun açıklaması Genel görüntüler Murat Nehri kısmen dondu MUŞ - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte Murat Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:31 Kaynak: AA
Murat nehrinden genel görüntüler
Vatandaşlardan Nuri Bozkur'tun açıklaması
Genel görüntüler Murat Nehri kısmen dondu
MUŞ - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte Murat Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.
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