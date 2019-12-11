Murat Nehri'nde avlanan amatör balıkçı, kayıp olarak aranıyor - Son Dakika

ELAZIĞ'da, dün akşam balık avlamak için Murat Nehri kıyısına gittikten sonra bir daha haber alınamayan Zülfü Şeker'i (45) arama çalışması başlatıldı.

Palu ilçesine bağlı Seydili köyü yakınlarından geçen Murat Nehri kıyısına, dün akşam balık avlamak için giden Zülfü Şeker, eve dönmeyince ailesi, jandarma ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile nehir çevresinde arama başlattı. Ekipler, bölgede arama çalışması yaparken, Şeker'in tüfeğiyle poşet içindeki malzemeleri bulundu. Bunun üzerine ekipler, eşyaların bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği dalgıçlarının da sevk edildiği belirtildi.