Murat Nehri'nde gün batımında balık avı - Son Dakika

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Murat Nehri'nde gün batımında balık avı

AĞRI - Ağrı'da bulunan Murat Nehri kenarında gün batımı manzarasına karşı balık tutan vatandaşlar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Ağrı' merkezde bulunan Murat Nehri kenarında güzel havanının tadını çıkarırken bir yandan da gün batımının eşsiz manzarasına karşı balık tutan vatandaşlar ortaya doyumsuz manzaralar çıkardı. Murat Nehri'ne atılan ve serpme adı verilen ağların güneşin yansıdığı suyla birleşmesinin ardından ağlara takılan balıkları torbalara dolduran vatandaşlar doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşadı.

Ailesiyle birlikte geldiği Murat Nehri'nde manzaranın tadını çıkarırken bir yandan da balık tuttuğunu söyleyen vatandaşlardan Yılmaz Acar, "Ailemle birlikte Murat Nehri kenarına pikniğe geldik. Balık tutmayı çok seviyorum bu nedenle balık tutalım dedik. Yaklaşık 4-5 kilo balık tuttuk. Birde gün batımını izledik. Günümüzü bu şekilde güzel geçirdik. Bol bol balık yakalayıp keyif yapıyoruz" şeklinde konuştu.