Murat Nehri'nde çırpınan çocuk için suya atlayan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Murat Nehri'nde çırpınan çocuk için suya atlayan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

25.07.2022 11:33

Murat Nehri'nde çırpınan çocuk için suya atlayan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Murat Nehri'nde çırpınan çocuk için suya atlayan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Nehri civarında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, piknik yapan başka bir ailenin çocuğunun suya girdiğini gördü. Çocuğun bir süre gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Tutkal akıntıya kapılarak gözden kaybolurken, Keser ise kenara çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İl AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 17 saattir süren arama çalışmalarında henüz Aydın Tutkal bulunamazken çok sayıda gönüllü ekipler de arama faaliyetine katıldı.

Bingöl AFAD'tan yapılan açıklamada, "Suya girerek çocuğu kurtarmak isteyen Aydın Tutkal suda kaybolmuş olup, arama çalışmaları ekiplerce devam etmektedir.

Ayrıca vatandaşın bulunması için Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğünden 3, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden ise 4 Dalgıç Adam ilimizde

görevlendirilmiş olup, suda kaybolan vatandaşın arama çalışmaları dalgıçlarca devam etmektedir. Arama operasyonuna Bingöl İl AFAD Müdürlüğünden 5, Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Derneğinden 6, Bingöl İHH Arama ve Kurtarmadan Genç İtfaiye Müdürlüğünden 5 kişi, İl Jandarma Komutanlığından 40, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 20 kişi katıldı" denildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Murat Nehri'nde çırpınan çocuk için suya atlayan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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