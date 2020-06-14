Murat Nehri'nde kurtarma tatbikatı - Son Dakika

BİNGÖL'de, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyesi 20 kişilik ekiple Murat Nehri'nde gerçekleştirilen boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

AKUT gönüllüleri, yaz mevsiminin gelmesiyle artan boğulma vakalarına müdahale sırasında hata payını azaltmak, kurtarma deneyimlerini geliştirmek amacıyla Murat Nehri'nde tatbikat yaptı.

20 kişilik ekip önce, Murat Nehri'nde rafting için saha çalışması yaptı sonra da iki botla senaryo gereği Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi yaşayan bir kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Botla kadının bulunduğu bölgeye giden ekipler, yaptıkları müdahaleyle boğulma tehlikesi yaşayan kadını kurtardı.