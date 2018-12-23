Murat Nehri'nde Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
2 saat önce
Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Murat Nehri yatağında balık avlayan 4 kişi, Kalehan Barajı'ndan yapılan su tahliyesine bağlı olarak suyun yükselmesi sonucu adacıkta mahsur kaldı.
Cep telefonuyla jandarmadan yardım isteyen şahıslar, olay yerine gelen AFAD ekiplerince botla kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:01 Kaynak: AA
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