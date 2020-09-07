Murat Nehri'nde sular çekildi, tarım başladı - Son Dakika

Murat Nehri'nde sular çekildi, tarım başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da Murat Nehri'nde suyun yaklaşık 2 kilometre çekilmesiyle çiftçiler, ortaya çıkan araziyi değerlendirerek mısır ve bostan ekerek tarıma başladı.

Keban Baraj Gölü'nü besleyen Murat Nehri'nde, yaz mevsimi ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle su yaklaşık 2 kilometre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte Murat Nehri Havzası çevresinde Muratbağı köyü sakinleri, bunu fırsata çevirdi. Vatandaşlar suyun çekildiği araziye, mısır ve bostan ekti. Yine sıcaklardan dolayı su çekilen arazide büyük çatlakla meydana geldiği gözlendi.

Köylerindeki suların çekilmesi ile birlikte oluşan boş arazide tarım ürünleri ektiklerini belirten köy sakinlerinden Ahmet Demir, " Normalde balıkçılıkla geçinen bir köy. Suyun çekilmesinden dolayı köylüler hayvancılıkla uğraşıyor. Havalar da bayağı sıcak oluyor. 3 aydır burası yağış almadığı için su 2 kilometreye yakın çekildi. Su çekildiği için de köylüler, araziyi tarım için kullanmaya devam ediyor. Su, normalde köyün dibine kadar vuruyordu, yani evden taş atsan suya giderdi. Ancak şuan su 2 kilometre çekildi. Vatandaşlar da mısır, silaj, arpa, buğday ve kavun, karpuz ekerek araziyi değerlendiriyorlar. Yerler de, yağış almadığı için bayağı bir çatlaklar oluşmuş" dedi.

Suların çekilmesiyle toprakta çatlakların oluştuğuna dikkat çeken Veysel Eren Yıldırım ise, " Görüldüğü üzere, baraj çekildikten sonra geride kalan araziyi tarım arazisi olarak değerlendiriyoruz. Burada bir çok şey ekiyoruz. Köyümüz de barajdan artık gözle görülemeyecek kadar uzaklaştı. Şuan bulunduğumuz yeri mısır ekerek değerlendirdik. Yağmur yağmadığından ve baraj suyunun da çekilmesinden dolayı toprakta çatlamalar var. İnşallah yağmur yağar ama bu sıcakta yaz yağmuru da ne kadar etkili olabilir ki" şeklinde konuştu.

Bölgenin yaklaşık 3 ay dır yağış almadığını anımsatan Ersan Tekel de, "Aşağı yukarı 1,5 kilometrelik bir boşluk oluştu. Köylüler de burayı tarım arazisi olarak değerlendirdi. Her gün baraj suyu, 2-3 santim çekiliyor. Su, eskiden evimizin bahçesine kadar geliyordu. Önceden fotoğraf çektirmeye geldiğimizde 5 metre yürürdük, şimdi geldiğimiz noktaya arabayla geliyoruz" diye konuştu.