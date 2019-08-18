Son Dakika Haberleri: Murat Nehri'ne giren 2 arkadaştan biri boğuldu
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Murat Nehri'ne giren 2 arkadaştan biri boğuldu

1 saat önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapılan iki arkadaştan İbrahim Aleci'nin cansız bedenine ulaşıldı, Emrullah Görgüze ise AFAD tarafından kurtarıldı.

Murat Nehri'ne giren 2 arkadaştan biri boğuldu, System.String[]
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapılan iki arkadaştan İbrahim Aleci'nin cansız bedenine ulaşıldı, Emrullah Görgüze ise AFAD tarafından kurtarıldı.
Olay, dün Genç ilçesinde meydana geldi. Serinlemek için Murat Nehri'ne giren İbrahim Aleci ve Emrullah Görgüze, suda yüzdükleri sırada bir anda akıntıya kapıldı. Suda çırpınan 2 kişiyi görenler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Murat Nehri'nde arama çalışmaları başlatan ekipler, İbrahim Aleci'nin cansız bedenine ulaşırken, 3 saat süren çalışmalar sonucunda ise Emrullah Görgüze'yi mahsur kaldığı kayalık alanda kurtardı.
Aleci'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Murat Nehri, Jandarma, Bingöl, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:34 Kaynak: DHA
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