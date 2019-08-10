Son Dakika Haberleri: Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hayatını kaybetti
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Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hayatını kaybetti

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehrine girerek boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavisi devam eden çocuk hayatını kaybetti.

Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hayatını kaybetti, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehrine girerek boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavisi devam eden çocuk hayatını kaybetti. Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyündeki Kur'an kursu imamı tarafından pikniğe götürülen ve serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğulan Muhammet Demir (12), İlhami Demirbilek (11), Rohat Burukanlı (12) ve Tamer Güven (10) hayatını kaybederken, sudan yaralı olarak çıkarılan Boran Yıldırım'ın (12) ise Muş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyordu. Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetti.
(İHA)
Murat Nehri, Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
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