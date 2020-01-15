Murat Nehri'nin buz gibi suyunda ekmek mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat Nehri'nin buz gibi suyunda ekmek mücadelesi - Son Dakika

Murat Nehri'nin buz gibi suyunda ekmek mücadelesi

6 saat önce

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, bir kısmı buz tutan Murat Nehri'nde zorlu ava çıkıyor.

Murat Nehri'nin buz gibi suyunda ekmek mücadelesi, System.String[]

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, bir kısmı buz tutan Murat Nehri'nde zorlu ava çıkıyor.

Yazın inşaatlarda çalışıp kışın da geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşların, sezonun gelmesiyle zorlu ekmek mücadelesi başladı.

Günün ilk ışıklarıyla kenarlarında kalın buz tabakaları oluşan nehir kenarına gelen balıkçılar, burada su geçirmeyen tulumlarını giydikten sonra "bismillah" diyerek işe koyuluyor.

Ellerine aldıkları balta ve küreklerle kenarlardaki buzları kıran vatandaşlar, daha sonra buz gibi akan suya girerek balıkların bir arada bulunduğu yerleri tespit etmeye çalışıyor.

Balıkçılar, ardından yöre halkının nehirlerde avlanmak için kullandığı ve "serpme" ismini verdiği ağı suya atarak avladıkları balıkları çuvallara dolduruyor.

Tehlikeye aldırış etmeden zaman zaman akıntıya kapılan buz parçalarının üzerine çıkan balıkçıların zorlu mesaisinde kaş ve kirpikleri de kırağı tutuyor.

Balıkçılardan 60 yaşındaki Halis Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır Murat Nehri'nin Hamur ile Tutak ilçeleri arasındaki kısmında avlandığını söyledi.

Yazın günlük işlerde ve inşaatlarda çalıştığını ifade eden Günay, şöyle konuştu:

"Yıllardır kışın balık tutuyoruz. Bugün de balık tutmak için nehre geldik. Suyun içinde buzları kırıp balık tutuyoruz. Geçimimizi balık tutmakla sağlıyoruz. Suya girip ağlarla balıkları yakalıyoruz, sonrasında da götürüp Hamur ilçesinde kilosunu 6 liradan satıyoruz."

"Ağrı'da kışın yapacağımız başka iş yok"

Balıkçılardan Ahmet Yakut da soğuk havada balık tutmanın çok zor olduğunu anlattı.

Geçimlerini sağlamak için zorlu avcılığa çıkmak zorunda olduklarını dile getiren Yakut, şunları kaydetti:

"Evimizi geçindirmek için bu yola başvuruyoruz. Ağrı'da kışın yapacağımız başka iş yok. Buzun üstünde hayatımız tehlikede ama mecburuz. Bazen kırdığımız buzların üstüne çıkıyoruz. Buzun üstünde karşıdan karşıya geçtik. Bütün tehlikeli yollardan geçiyoruz. Ekmek paramı bu şekilde kazanıp evimi geçindiriyorum."

Murat Nehri, Balıkçılık, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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