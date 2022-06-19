Murat Nehri'nin çevresi kırmızı ve mor çiçeklerle kaplandı

Kaynağı Ağrı 'nın Diyadin ilçesinde başlayan ve çevredeki akarsuların birleşmesiyle oluşan Murat Nehri'nin etrafı, geçen yıl etkili olan kuraklığın aksine bu yıl yaz renkleriyle canlandı.

Doğu Anadolu Bölgesi 'nin en önemli akarsu kaynaklarından olan ve geçen yıl kuraklığın etkisinde kalan Murat Nehri 'nin çevresi, kırmızı ve mor renkli çiçeklere büründü.

Kaynak: AA

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