Murat Nehri'nin çevresi kırmızı ve mor çiçeklerle kaplandı - Son Dakika
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Murat Nehri'nin çevresi kırmızı ve mor çiçeklerle kaplandı

19.06.2022 10:21

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsu kaynaklarından olan ve geçen yıl kuraklığın etkisinde kalan Murat Nehri'nin çevresi, kırmızı ve mor renkli çiçeklere büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsu kaynaklarından olan ve geçen yıl kuraklığın etkisinde kalan Murat Nehri'nin çevresi, kırmızı ve mor renkli çiçeklere büründü.

Kaynağı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde başlayan ve çevredeki akarsuların birleşmesiyle oluşan Murat Nehri'nin etrafı, geçen yıl etkili olan kuraklığın aksine bu yıl yaz renkleriyle canlandı.

İlkbaharda yağışların fazla olduğu bölgede özellikle Hamur ile Tutak ilçeleri arasında bulunan tarlalar, yeşilin farklı tonlarına büründü.

Gelincik, mor ve çeşitli çiçeklerle ayrı bir güzelliğe bürünen nehrin çevresi, Ağrı- Van kara yolunda seyahat edenlere güzel manzara eşliğinde yolculuk imkanı sunuyor.

Rüzgarla savrulan nehrin çevresindeki çiçekler, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Murat Nehri'nin çevresi kırmızı ve mor çiçeklerle kaplandı - Son Dakika

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