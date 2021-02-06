Murat Oldaç: "Güvenli Turizm Sertifikası, deniz-kum-güneş kadar önemli" - Son Dakika

Murat Oldaç: "Güvenli Turizm Sertifikası, deniz-kum-güneş kadar önemli"

06.02.2021 22:21
Murat Oldaç:

MP Hotels'in Türkiye CEO'su Murat Oldaç, Tourism Today'in Instagram canlı yayınına konuk oldu. Murat Oldaç, Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim ile MP Hotels'in pandemi döneminde yaptığı çalışmaları ve turizm gündemini değerlendirdi.

MP Hotels'in Türkiye CEO'su Murat Oldaç, Tourism Today'in Instagram canlı yayınına konuk oldu. Murat Oldaç, Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim ile MP Hotels'in pandemi döneminde yaptığı çalışmaları ve turizm gündemini değerlendirdi.

"Dinamik olmak zorundaydık"

"Pandemiye alışmak istemiyorduk ama bir şekilde alıştık ve operasyonlarımızı pandemi koşullarında devam ediyoruz" diyerek sözlerine başlayan Murat Oldaç, "En kısa sürede aşı ile birlikte hayatın normale dönmesini istiyoruz" dedi. Pandemi öncesine kadar Türkiye'de 14 otel ile 4 bin oda ve 10 bin yatak ile hizmet verdiklerini belirten Oldaç, "2020 yılı bilinmezliklerle dolu bir yıldı. Normal şartlarda Nisan gibi otellerimizi açıp Kasım sonu gibi de kapatırdık. Ama Mart ayı ile başlayan pandemi koşullarında herkes gibi bir strateji oluşturmak durumunda kaldık. Dinamik kalarak anlık kararlar vermemiz gerekiyordu. Her an her şey olacakmış gibi hareket ettik. Normalde bir oteli açmak için bir aya varan hazırlık süreci vardır ama biz Antalya'daki 770 yataklı otelimizi 10 gün gibi çok kısa bir sürede açılışa hazırladık. Bu koordinasyon içinde dinamik olmak zorundaydık" dedi.

"2020 deneyimlerimiz bize avantaj sağlayacak"

2020'de MP Hotels'in Türkiye'deki 14 otelinin 7'sini hizmete açtıklarını belirten Murat Oldaç, misafir ve çalışanlarının güvenliği için Güvenli Turizm Sertifikası başta olmak üzere her türlü önlemi aldık. Misafirimiz, otellerimizin kapısından girdiği andan çıkışına kadar her yerde hijyen standartlarını bire bir yaşadı. Tabi ki karantina odalarımızın birkaçını kullanmak zorunda kaldık ama 2020 yılında başarılı bir sınav verdik. Eğer mutasyon olmasaydı ve ülkeler ek tedbirler almış olmasaydı şu an bile turizm yapıyor olurduk" şeklinde konuştu. Murat Oldaç, 2020 yılında edindikleri deneyimin 2021 yılında kendilerine önemli bir avantaj sağlayacağını söyledi. Oldaç, "2020 gibi bilinmezliklerle dolu bir yılda turizm yaptık. Daha önce yaşamadığımız koşullar altında misafirlerinize hizmet verdik. Başarılı da olduk" dedi.

İç pazar, BDT, Rusya ve CIS

Murat Oldaç, 2021 yılında ön plana çıkacak pazarları da değerlendirdi. Oldaç: "Avrupa Birliği (AB) pazarındaki potansiyel geçen seneden yüksek olmayacak. Çünkü AB, kararları ortak veriyor. Mayıs sonu gibi uçuşlar başlayacak. Bu süreçte aşılama karşılığını bulursa Avrupa pazarında yüzde 20 artış yakalanabilir. Bu sene iç pazar, BDT, Rusya ve CIS pazarları yine en önemli pazarlarımız olacak. Ramazan Bayramı'nda çok büyük bir hareketlilik olmaz ama sonrasında yani Mayıs sonundan Ekim sonuna kadar iç pazarda çok yoğun bir hareketlik olacaktır. AB'den bağımsız olarak karar alabildiği için BDT pazarı Türkiye turizmine önemli bir katkı sağlayacak. BDT pazarının beklentilerine yönelik hazırlık yapıyoruz. Bu pazardan artan bir trend bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu konular artık, deniz, kum, güneş kadar önemli"

Aşı pasaportunu konuşulduğu şu günlerde geliştirilmesi gereken konular bulunduğunu ifade eden Oldaç "Hızlı test kitleri hazırlamalıyız. Bu kitler hemen sonuç vermeli. Bunun yanında belli hastanelerde ücretsiz aşılamalar yapabilmeliyiz. Ayrıca Güvenli Turizm Sertifikası çalışmamıza da devam edilmeli. Bu konular artık, deniz, kum, güneş kadar önemli" dedi.

"Arz fazlası değer kaybına yol açar"

Murat Oldaç, Türkiye'deki otel yatırımları ve turizm çalışanlarının önemine de değindi. Oldaç'ın açıklamaları şöyle: "Türkiye'de arz, talebin üzerinde. Bu arzın fazla olduğu segmente bakmalıyız. Luxury segmentte fazlalık var. 3+ ve 4+ segmentinde eksiklik var. Yüksek yatırımlarla hayata geçirilen luxury oteller satabilmek için kendisinden alt kategoride yer alan otelin fiyatlarını kullanıyor. Bu da o otelin değerinin altında satılması demek. Herkes en iyisini yapmak istiyor. Ama diğerini de kullanmalıyız. Hepimiz için X markası en iyisi değildir. Arz fazlası değer kaybına yol açar. Bu nedenle yatırım yaparken segmentleri iyi incelemeliyiz.

"Bu hikayede hep insan var"

Turizm çalışanları konusunda yaşanan sıkıntılar, yatırımcılar, yöneticiler ve Hükümet'in aynı yöne bakması ile mümkün. Çünkü bu sorunun çözümü toplu turizm politikası ile mümkün. Bireysel girişimler ve otelin kendi başına alacağı kararlarla insan kaynağı konusundaki sorunları çözmeyiz. Biz robotik bir iş yapmıyoruz. Bizim insanlara dokunmamız lazım. Bu hikayede hep insan var. Bu konuda hepimiz konuşuyoruz ama ne kadar gerçekleştirebiliyoruz."

Murat Oldaç: Güvenli Turizm Sertifikası, deniz-kum-güneş kadar önemli

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Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Murat Oldaç: 'Güvenli Turizm Sertifikası, deniz-kum-güneş kadar önemli' - Son Dakika


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